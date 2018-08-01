Facebook и Instagram объявили о запуске новых инструментов, которые позволят пользователям следить за временем, которые они тратят на соцсети

Как сообщает ТАСС , в своем блоге компания Instagram сообщает, что функция разработана на основе сотрудничества с ведущими экспертами в области психического здоровья, ученых, собственных исследований и обратной связи пользователей.

«Мы хотим, чтобы время, которое люди проводят в Facebook и Instagram, было потрачено осознанно. Мы также надеемся, что эти инструменты позволят людям эффективнее контролировать время, которое они проводят на наших платформах, а также помогут родителям и подросткам договориться о приемлемой продолжительности нахождения в сети», — говорится в блоге.

Воспользоваться нововведениями можно из панели настроек в любом из приложений. Там же можно установить ежедневную «напоминалку», которая будет сообщать о превышении лимита, отведенного пользователем на приложение в день.

Также появится функция приостановки push-оповещений на определенный промежуток времени.