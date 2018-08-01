Доля задолженности россиян по ипотечным кредитам в ВВП России выросла за последние 12 месяцев (июль к июлю) на 0,9 процентного пункта и достигла уровня 6,1% ВВП, рассказали РБК в Банке России. Совокупный объем портфеля ипотечных кредитов физлиц за этот же период вырос на 23,5% и достиг очередного рекордного уровня 5,7 трлн рублей, следует из статистики ЦБ.

Такими темпами доля ипотеки в ВВП росла в предкризисном 2013 году — с 3,2% до 4%, в последующие годы рост замедлился до 0,3—0,5 п. п., подсчитали аналитики «Русипотеки».

Несмотря на бурный рост ипотеки в последнее время, в ЦБ оценивают ее долю в ВВП как небольшую по сравнению с другими странами. Если в России задолженность по ипотеке находится на уровне 6,1% ВВП, то в Бразилии, Польше, ЮАР — в диапазоне от 12% до 29%, а в Западной Европе и США этот показатель достигает 40—80%, аргументировали в ЦБ.

Но Банк России следит за качеством выдаваемых кредитов. «При принятии решения о регулировании ипотечного кредитования будут учитываться прежде всего стандарты кредитования», — пояснили там. «Это означает, что в первую очередь не должно происходить ослабления требований к заемщикам по первоначальному взносу и долговой нагрузке», — подчеркнули в ЦБ.

То, что ипотека растет быстрыми темпами, не вызывает опасений в условиях роста востребованности ипотеки как основного способа улучшения жилищных условий, заявили РБК в госкорпорации «ДОМ.РФ». Качество ипотечного портфеля остается на высоком уровне: просроченная задолженность свыше 90 дней составляет 2,08% по сравнению с просрочкой по неипотечным кредитам в 10,1%, указывают в компании.

