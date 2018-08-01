Воспользоваться услугой можно на главной странице www.ubrr.ru без входа в интернет-банк или какой-либо регистрации.

Услуга p2p-переводов (переводов между физлицами) появилась на сайте банка около месяца назад. С тех пор фиксируется еженедельный рост этих операций на 20%, и 40% из них приходится на переводы с карт сторонних кредитных организаций на карты УБРиР. Средний размер одного перечисления средств составляет 9350 рублей, а самый крупный – 50 тысяч рублей.

В ближайшем будущем в банке планируют расширить возможности функционала p2p-переводов на сайте.

Александр Патешман, управляющий директор центра создания и развития цифровых продуктов УБРиР:

«Наша задача – сделать сайт удобным каналом коммуникации с клиентом любого банка, а для этого необходимо развивать функционал, которым люди могут воспользоваться без какой-либо авторизации. Мы планируем сделать отправку денежных средств, когда номер карты получателя неизвестен, и также мы работает над тем, чтобы сделать возможным запрос на перевод денег. И в первом и во втором случаях сейчас разрабатывается механизм взаимодействия между получателем и отправителем, чтобы процесс перевода был максимально простым, удобным и безопасным».