Регулятор выйдет из капитала санируемого Промсвязьбанка к началу сентября, сообщил журналистам зампред Банка России Василий Поздышев.

Он пояснил, что после ухода временной администрации кредитная организация полностью сосредоточится на реализации стратегии опорного банка для оборонно-промышленного комплекса.

«По Промсвязьбанку все финансовые мероприятия по оздоровлению тоже завершены, банк полностью капитализирован и передан в собственность Росимущества. Пока там еще работает временная администрация, но до 1 сентября она завершит работу, будут сформированы органы правления, после чего ЦБ выйдет из Промсвязьбанка, и он начнет реализовывать свою программу в части преобразований. Эта работа уже ведется, просто с постоянно действующими органами правления это будет проще», — отметил Поздышев.

До конца года Промсвязьбанк также должен вернуть ЦБ ликвидность, предоставленную в рамках санации. По словам Поздышева, речь идет о 230 млрд рублей.