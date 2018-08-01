Снижение ставок по депозитам начинает замедляться, а некоторые игроки начинают повышать ставки по вкладам, сообщил журналистам зампред Банка России Василий Поздышев.

«Снижение ставок по вкладам, которые мы наблюдали, было динамичным в прошлом году. В 2018 году оно начинает замедляться, а некоторые банки повышают ставки, и они будут продолжать оставаться привлекательными для потребителей», — отметил представитель регулятора.

По оценкам Поздышева, за семь месяцев 2018 года прирост вкладов в российских банках составит около 1,1 трлн рублей.