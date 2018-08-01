По итогам 2018 года розничное кредитование может показать рост на уровне 20%, а корпоративное — 6—7%, сообщил журналистам зампред Банка России Василий Поздышев.

По его словам, это очень хорошие темпы. К августу объем ссуд бизнесу вырос на 4,5%, выдача кредитов физлицам увеличилась примерно на 13%.

«За семь месяцев корпоративное кредитование вырастет примерно на 1,5 триллиона рублей, а розничное — на 1,3 триллиона рублей», — отметил Поздышев.