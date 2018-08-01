Общий объем незастрахованных депозитов в российских банках превышает 8 трлн рублей, сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.

Он отметил, что в банках, которые лишились лицензий в этом году, большая часть средств физлиц была застрахована. Объем вкладов, которые не покрываются выплатами АСВ, равен примерно 0,1% от общего объема незастрахованных вкладов.

За семь месяцев текущего года в России было отозвано 35 банковских лицензий против 25 за аналогичный период 2017 года. Но с рынка сейчас уходят небольшие игроки.

«Примерно эти 35 банков представляют собой 0,35% от активов банковской системы, а 25 банков, у которых лицензии были отозваны за семь месяцев прошлого года, — около 0,5%», — пояснил Поздышев.