Сотрудники уголовного розыска ОМВД по Красносельскому району Москвы задержали подозреваемого в краже денежных средств со счетов, принадлежащих пенсионеру. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Правоохранителям поступило заявление от 86-летнего мужчины о краже денежных средств с его банковского счета. Потерпевший пояснил, что посетил банк для проверки своих счетов, однако денежных средств там не оказалось. Материальный ущерб составил 3,6 млн рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний житель столицы, бывший работник указанного банка (его название не сообщается). Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись служебным положением, изготовил дубликаты банковских карт на имя пенсионера и с их помощью снял денежные средства. Похищенное изъято.



Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.