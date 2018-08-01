Ассоциация российских банков (АРБ) обеспокоена новыми критериями определения связанных заемщиков, которые разработал ЦБ. В нынешнем виде они грозят сложностями с соблюдением существующих нормативов и кредитованием бизнеса, пишет «Коммерсант».

АРБ 31 июля направила письмо на имя зампреда Банка России Василия Поздышева с просьбой скорректировать ряд положений в проекте указания «О критериях экономической связи заемщиков кредитной организации». Проект уточняет принципы расчета норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (норматив Н6). Норматив рассчитывается, чтобы банки ограничивали риски в ситуациях, когда ухудшение финансового положения одного заемщика приводит к ухудшению положения другого. В письме банкиры высказывают опасение, что разработанные регулятором критерии «допускают очень широкое толкование».

В частности, ЦБ планирует обязать банки считать заемщика связанным, если более 20% его активов представлены требованиями к другому заемщику (например, если одно юрлицо предоставило заем другому). По мнению АРБ, во-первых, под этот критерий могут попасть заемщики, не связанные между собой ни прямо, ни косвенно, а просто являющиеся друг для друга значимыми контрагентами. Во-вторых, несмотря на большую долю (в процентном отношении), в абсолютном выражении величина дебиторской задолженности может быть незначительной для заемщика, и ее потеря существенно не повлияет на его финансовое состояние. Банкиры предлагают либо исключить этот пункт, либо применять его только в случаях, когда соответствующая структура активов заемщиков сохраняется не менее четырех отчетных дат подряд.

Новым критерием связанности является и последовательное участие заемщиков на разных стадиях в реализации одного продукта производственного, инвестиционного или торгового цикла. Ассоциация отмечает, что на практике доля конечного продукта и выручки от его реализации может быть для заемщика незначительной. Этот пункт также осложнит кредитование не связанных друг с другом предприятий в небольших регионах, где зачастую заемщики участвуют в реализации одного бизнес-проекта, технологической или торговой цепочки. Поэтому АРБ считает целесообразным установить некое цифровое значение, например долю продукта или выручки от реализации указанного конечного продукта от общей выручки заемщика.

В ЦБ сообщили, что изучат предложения ассоциации. Мнения экспертов разошлись. С одной стороны, они поддерживают ужесточение критериев связанности заемщиков. С другой стороны, большая часть замечаний АРБ выглядит разумной.