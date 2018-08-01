Пополнение счета осуществляется наличными средствами в рублях. Деньги зачисляются на счет клиента моментально.



Банкоматная сеть МКБ насчитывает более 1 000 устройств, а терминальная сеть — более 6 000 устройств, расположенных в Москве и близлежащих областях, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Пскове, а также в Архангельской и Саратовской областях.



В августе 2017 года клиенты Банка ЗЕНИТ получили возможность вносить наличные на карты банка без комиссии в платёжных терминалах Московского Кредитного Банка. Теперь клиенты банка могут не только вносить денежные средства, но и снимать их без дополнительных комиссий в банкоматах Московского Кредитного Банка.



«Объединение нашей сети банкоматов с сетями Московского Кредитного Банка обеспечит клиентам оперативный доступ к управлению денежными средствами и расширит географию использования банковских карт, — отметил Дмитрий Юрин, заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ. — Благодаря успешной интеграции с МКБ и другими банками наши клиенты могут вносить и снимать наличные в более чем 15 000 устройств по всей России».