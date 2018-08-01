Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» в четверг рассмотрит вопрос об обратном выкупе акций (buy back) на сумму около 10 млн долларов, сообщил РИА Новости зампред правления банка Константин Баландин.

«В ходе Дня инвестора в апреле этого года мы сказали рынку о неудовлетворенности рыночной ценой акций и возможном обратном выкупе. Завтра данный вопрос будет рассмотрен наблюдательным советом. Мы планируем, что банк потратит на приобретение акций около 10 миллионов долларов», — сказал он.

Баландин в апреле сообщил журналистам, что банк обсуждает возможность обратного выкупа акций при текущих ценах. Зампред банка тогда отмечал, что free float акций составляет около 35%, и проводить допэмиссию акций пока не планируется.

На новости о buy back низколиквидные бумаги банка подскочили почти на 6%, следует из данных Московской биржи. К 15:05 мск акции банка «Санкт-Петербург» росли на 5,25% — до 52,15 рубля (на новости подскакивали на 5,8% — до 52,4 рубля). При этом индекс Мосбиржи снижался на 0,3%.