Банк «Открытие» предоставил группе компаний «Интеко» лимит кредитования на сумму более 20 млрд рублей в рамках глобальной программы развития сотрудничества. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Группе компаний были рефинансированы кредиты на общую сумму 14,8 млрд рублей и утвержден дополнительный лимит кредитования.

Лимит кредитования может быть использован компанией для завершения текущего строительства объектов недвижимости и реализации новых проектов комплексной жилой застройки.

«Решение об утверждении данного проекта принято на основе результатов комплексного анализа текущего состояния бизнеса и перспектив развития новых проектов компании. Мы считаем, что данная сделка будет успешной и позволит нам масштабировать опыт реализации подобных проектов в строительной отрасли», — прокомментировала заместитель директора департамента по работе с клиентами корпоративно-инвестиционного блока банка «Открытие» Екатерина Чиркова.