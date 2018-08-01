Азиатско-Тихоокеанский Банк, который сейчас находится на санации в ФКБС, будет предложен инвесторам в начале осени, сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.

В течение августа регулятор рассчитывает завершить докапитализацию АТБ. На это потребуется около 10 млрд рублей — 2,5 млрд на покрытие отрицательного капитала, а остальные средства — на формирование нового. После того, как капитал АТБ достигнет 8—9 млрд рублей, кредитная организация будет выставлена на продажу на конкурсной основе.

«Мы считаем, что частные банковские и небанковские будут заинтересованы в приобретении такого актива. Во-первых, ЦБ и ФКБС полностью проверили качество банковских активов и внутренних процедур. Во-вторых, сам актив, на наш взгляд, является привлекательным. Он уже после нескольких месяцев работы временной администрации является операционно прибыльным. Банк очень хорошо представлен в стратегическом и трудном для развития банковской деятельности регионе — на Дальнем Востоке и в Сибири», — пояснил Василий Поздышев.

По его словам, еще на момент начала санации АТБ, весной этого года, интерес к этому банку проявили несколько российских игроков. На продажу будут выставлены 100% акций кредитной организации.

Цена сделки будет установлена в рамках открытого конкурса, однако регулятор готов продать АТБ с дисконтом.

«Конечно, трудно будет рассчитывать на продажу банка с коэффициентом, превышающим единицу по капиталу. Мы предполагаем, что банк будет продан в лучшем случае за один капитал. В этой ситуации ЦБ потеряет часть вложенных средств, потому что у АТБ сейчас отрицательный капитал. Но смысл реализации скандированного банка только частично заключается в том, чтобы регулятор вернул себе средства. Изначально было предусмотрено, что Центральный банк будет нести издержки на финансовое оздоровление», — подчеркнул Василий Поздышев.

Как ожидается, сделка по продаже Азиатско-Тихоокеанского Банка будет закрыта до конца года.