Агентство по страхованию вкладов 31 июля направило в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании убытков в общем размере 255,036 млн рублей с членов органов управления Далетбанка. Сообщение об этом опубликовано на сайте агентства.

Ответчиками по иску указаны десять человек. Как уточняется в релизе, АСВ требует взыскать убытки с Мешковой Е. Г., Филиппова Д. В., Холодова А. В., Валикова А. М., Осиповой Т. Р., Гиляровой Л. Н., Прошлецова В. В., Скобелкина А. В., Антоновой О. Н., Доманова М. Б.

В результате проверки обстоятельств банкротства, проведенной конкурсным управляющим, установлено, что в период со 2 июня 2014 года по 3 августа 2015-го лица, являющиеся членами банковских органов управления, «совершали виновные действия по замещению ликвидных активов банка (денежных средств) на заведомо невозвратную ссудную задолженность юридических лиц, а также по формированию на балансе банка невозвратной дебиторской задолженности, что причинило банку ущерб». В сообщении поясняется, что данные обстоятельства в соответствии со статьей 71 федерального закона «Об акционерных обществах» являются основанием для привлечения топ-менеджеров к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков.



Лицензия у столичного Далетбанка была отозвана 3 августа 2015 года. Изначально Арбитражный суд Москвы принял решение о принудительной ликвидации кредитной организации, однако в июле 2017 года признал ее банкротом по иску АСВ .

