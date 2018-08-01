Дальнейшее снижение процентных ставок по вкладам может несколько замедлиться. При этом реальная доходность вкладов (по отношению к инфляции) будет оставаться положительной. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), которая провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в первом полугодии 2018 года.

Результаты мониторинга процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках свидетельствуют о продолжающемся снижении доходности вкладов. По итогам первого полугодия 2018 года большая часть банков (87 из 100) понизили ставки. В шести банках ставки повысились, в семи — остались на прежнем уровне.

В отчетном периоде средний уровень ставок (взвешенных по объему вкладов) по рублевым годовым вкладам в размере 1 млн рублей снизился на 1 процентный пункт, до 5,4% годовых. Средние (невзвешенные) процентные ставки по аналогичным вкладам снизились на 0,9 процентного пункта, до 6,4%.

Доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков в первом полугодии 2018 года увеличилась с 87% до 88,3%. Рост доли рынка данной группы банков наблюдается с конца 2013 года. При этом доля Сбербанка за полугодие снизилась с 46,1% до 45,2%.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru