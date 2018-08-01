Агентство по страхованию вкладов (АСВ) продлило по 6 декабря 2018 года расчеты с кредиторами первой очереди, требования которых включены в реестр требований кредиторов Спурт банка, в размере 15,61% суммы установленных требований, проводимых с 5 марта 2018 года.

При этом судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 26 сентября 2018 года.

Как напоминает TatCenter , ЦБ отозвал лицензию у банка «Спурт» 21 июля 2017 года. Арбитражный суд Татарстана признал его банкротом 27 сентября 2017 года.