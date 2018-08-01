В первом полугодии 2018 года объем средств населения в банках увеличился на 1 004,3 млрд рублей (на 3,9%) до 26 991,7 млрд (в первом полугодии 2017 года было увеличение на 696,8 млрд рублей, или на 2,9%). Без учета валютной переоценки увеличение вкладов в первом полугодии 2018 года составило 2,1%. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), которая провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в первом полугодии 2018 года.

Средний размер вклада по банковской системе (без счетов до 1 тыс. рублей) на 1 июля 2018 года составил 168,8 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 6,1%.

Сумма вкладов индивидуальных предпринимателей на 1 июля 2018 года составила 482,7 млрд рублей (1,8% общей суммы вкладов физических лиц), увеличившись в отчетном периоде на 23,2 млрд рублей (на 5,1%).

Общий объем застрахованных средств в банках в первом полугодии 2018 года увеличился на 1 057,3 млрд рублей (на 4,1%) до 27 090,3 млрд рублей.

Доля долгосрочных вкладов свыше одного года уменьшилась с 41,2% до 40,1%. Вклады, размещенные на срок до года, снизили свою долю с 37,8% до 37,2%. Доля вкладов до востребования увеличилась с 21% до 22,7%.

Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) в первом полугодии 2018 года уменьшился на 0,7 процентного пункта до 68,5% всех застрахованных вкладов. Без учета Сбербанка размер страховой ответственности сократился на 0,9 п. п. до 63,2%.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru