АНО «Цифровая экономика» включила предложения по разработке законопроекта о кредитовании под залог интеллектуальной собственности в проект федеральной программы «Цифровая экономика», сообщает пресс-служба Федерации интеллектуальной собственности (ФИС).

«На заседании рабочей группы по нормативному регулированию при АНО «Цифровая экономика» поддержаны и внесены в проект федерального проекта Национальной программы «Цифровая экономика» предложения ФИС о разработке законопроекта о кредитовании под залог интеллектуальной собственности», — говорится в сообщении.

Предложения касаются снятия ограничений на резервирование средств банками при кредитовании под залог интеллектуальной собственности, продления «налоговой амнистии» по налогу на прибыль при формировании нематериальных активов российскими компаниями, устранения барьеров развития рынка профессиональной патентной экспертизы, а также ряда других мер.

После утверждения плана правительством проект документа будет представлен на рассмотрение в рабочую группу, а затем федеральным органам исполнительной власти.