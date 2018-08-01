Банк России с 1 августа установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 62,3487 рубля, что ниже предыдущего закрытия на 43,18 копейки. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 73,2021 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 12,83 копейки.

Минфин РФ сегодня проведет два аукциона по размещению ОФЗ на общую сумму 35 млрд рублей.

«Курс доллара скорректировался на 76% к росту с 61,64 рубля до 63,80 рубля. Цена отскочила от отметки 62,18 рубля, восстановившись до трендовой линии (62,60 рубля). На сегодня ожидаю ее пробой с последующим ослаблением рубля к доллару до 62,90 рубля. Не вижу никаких препятствий для повторного тестирования покупателями уровня 63 рубля за доллар США. Для пары евро/рубль на сегодня цель находится на уровне 73,30 рубля. Если покупатели его смогут пройти, тогда можно потом рассматривать повышение котировок до 73,85 рубля», - прогнозирует Владислав Антонов, аналитик Альпари.

По словам Игоря Ковалева, аналитика ГК ИнстаФорекc, в краткосрочной перспективе рубль, вероятно, будет оставаться под давлением из-за вышеупомянутых факторов, которые остаются в силе, а также на фоне осторожности игроков в ожидании итогов заседания ФРС, которые будут оглашены сегодня вечером. Доллар/рубль будет оставаться в диапазоне 62-63 рубля.