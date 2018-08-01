На площадке для бизнеса Profit на сайте банка запущен новый сервис по правовым услугам онлайн.

На лендинге сервиса можно ознакомиться с тарифами на годовое обслуживание и набором опций по каждому тарифу, а также оставить заявку на подключение.

Сервис для предпринимателей работает в режиме 24/7 и позволяет получить широкий комплекс юридических услуг по самым выгодным ценам на рынке.

Комплексное обслуживание по различным юридическим вопросам повседневной жизни предпринимателя поможет сэкономить время и финансовые средства.

Для представителей малого и среднего бизнеса доступны четыре программы с различными наборами опций. К примеру, в полный пакет «Предприниматель + автоконсьерж» входят устные дистанционные юридические консультации, предоставление справочной информации, предоставление типовых документов через личный кабинет, обзор изменений в законодательстве, круглосуточная экстренная юридическая консультация, три письменных заключения по запуску бизнес-проектов, 12 юридических консультаций в переговорах, 12 устных правовых консультаций по предпринимательским вопросам.

Такая услуга, как «автоконсьерж», включает устные консультация по оформлению ДТП, вызов экстренных служб, помощь в пошаговом оформлении документов, психологическую поддержку клиентов, общение юриста со вторым участником ДТП.