С 1 августа оформить ипотеку можно в семи новых городах: Ижевске, Нижнем Новгороде, Самаре, Тольятти, Санкт-Петербурге, Саратове и Оренбурге.

Новые направления были выбраны исходя из уровня развития рынка недвижимости и ипотеки, а также из бизнес-потенциала банка в этих регионах. Так, согласно данным ЦБ на 1 июня 2018 года, Ленинградская, Нижегородская, Самарская, Оренбургская и Саратовская области входят в топ-30 по объему выданных ипотечных кредитов. Республика Удмуртия, несмотря на более скромные показатели по выдачам, для УБРиР является важным регионом: в Ижевсе находится большое количество клиентов банка, которым будет предложена новая востребованная услуга.

За первое полугодие 2018 года ипотечный портфель УБРиР вырос на 60% по сравнению с 2017 годом. Планируется, что расширение границ присутствия банка на ипотечном рынке позволит существенно увеличить объемы выдач.

Любовь Торопицына, начальник отдела управления проектами УБРиР:

«Мы оказываем весь спектр банковских услуг, чтобы наши клиенты могли решать все свои финансовые вопросы. Сегодня ипотека, в виду продолжающегося снижения годовых ставок, находится на пике популярности: люди, которые годами откладывали возможность приобретения квартиры или дома, сейчас могут это сделать с привлечением ипотечных средств. И мы готовы удовлетворить эту потребность».

Согласно ипотечной программе банка кредиты можно оформить для приобретения квартиры на вторичном и первичном рынках, с привлечением средств материнского капитала, а также с целью рефинансирования ипотечных кредитов, оформленных ранее в других банках. Сейчас ставки по ипотечным кредитам начинаются от 7,9% годовых по специальным акционным предложениям от партнеров УБРиР.

УБРиР предлагает ипотеку в следующих городах: