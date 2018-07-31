ЦБ три раза подряд сохранял ключевую ставку.
Ключевая ставка до конца года должна сдвинуться несколько раз, считает заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
«Пару движений по ключевой ставке до конца года мы должны увидеть», — рассказал он на пресс-брифинге, посвященном результатам работы банка за первое полугодие 2018 года.
Напомним, Банк России по итогам заседания совета директоров 27 июля сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%, что полностью совпало с прогнозами опрошенных Банки.ру экспертов. Аналитики отмечали, что повышение НДС с 1 января 2019 года не дает пространства для снижения ставки в данный момент.
Это было пятое заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в этом году. 9 февраля регулятор принял решение понизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5%, 23 марта — еще на 0,25 п. п., до 7,25%. По итогам заседаний совета директоров 27 апреля и 15 июня ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%.
Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 14 сентября.
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