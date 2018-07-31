Ключевая ставка до конца года должна сдвинуться несколько раз, считает заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.



«Пару движений по ключевой ставке до конца года мы должны увидеть», — рассказал он на пресс-брифинге, посвященном результатам работы банка за первое полугодие 2018 года.

Напомним, Банк России по итогам заседания совета директоров 27 июля сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%, что полностью совпало с прогнозами опрошенных Банки.ру экспертов . Аналитики отмечали, что повышение НДС с 1 января 2019 года не дает пространства для снижения ставки в данный момент.

Это было пятое заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в этом году. 9 февраля регулятор принял решение понизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5%, 23 марта — еще на 0,25 п. п., до 7,25% . По итогам заседаний совета директоров 27 апреля и 15 июня ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 14 сентября.