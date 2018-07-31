ВТБ намерен внедрить робота для общения с должниками. Официальный запуск запланирован на 1 сентября 2018 года. Об этом говорится в материалах, посвященных результатам работы банка за первое полугодие 2018 года.



Робот-коллектор будет использоваться при взаимодействии с клиентами на ранних стадиях просрочки, уточняют в кредитной организации.

«Робот чем хорош. Затраты на его содержание гораздо меньше, чем затраты на содержание живого персонала. Робот всегда в хорошем настроении и не подтвержден никаким эмоциональным потрясениям, которые могут влиять на качество работы. Поэтому, безусловно, применение роботов в таких рутинных операциях экономически обоснованно. И он (робот. — Прим. ред.) позволяет себя неограниченно масштабировать в отличие от персонала, который нужно набирать, обучать и платить ему заработную плату», — прокомментировал запуск заместитель предправления ВТБ Анатолий Печатников.

Он также подчеркнул, что робот-коллектор будет основан на технологии искусственного интеллекта.

«Эта технология долго тренировалась в распознавании свободной речи. Она, конечно, заточена на диалог с запросом на получение обещания платежа и будет работать на ранних просрочках с первого по тридцатый день просрочки», — подытожил он.