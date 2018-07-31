ВТБ ожидает прироста ипотечного портфеля к началу 2019 года на 19,3% до 6,2 трлн рублей по сравнению с 5,2 трлн в начале 2018-го. Об этом говорится в материалах, посвященных результатам работы банка за первое полугодие 2018 года.



По прогнозу ВТБ, объем кредитов физических лиц вырастет на 14,2% к началу 2019 года, объем средств физических лиц — на 7%.

Ранее в июле президент — председатель правления банка Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным назвал ипотеку «особым двигателем». Глава кредитной организации также поделился планами по снижению процентной ставки по ипотечным кредитам. «Наша цель — это то, что вы обозначили в послании Федеральному Собранию, порядка 7—8%. Сегодня мы выдаем ипотеку по ставке уже 8,9%. Так что нам не так уж много осталось для того, чтобы дойти до установочной цифры, которую вы назвали. Мы к этому стремимся», — сказал Костин.

