ВТБ за первые шесть месяцев текущего года увеличил портфель розничных кредитов на 7% до 2,367 трлн рублей. Об этом говорится в материалах, посвященных результатам работы банка за первое полугодие 2018 года.



Драйверами роста продаж стали ипотека (+37%) и кредиты наличными (+32%), уточняют в кредитной организации.

При этом портфель кредитов наличными впервые превысил 1 трлн рублей, а объем продаж кредитных продуктов за полугодие 2018-го увеличился на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также ВТБ нарастил портфель привлеченных средств почти на 408 млрд рублей (+13%) с начала года. Такой результат обеспечили в первую очередь VIP-клиенты (+19%) и массовый сегмент (+9%).

Одновременно с ростом розничного привлечения увеличился портфель инвестиционных продуктов клиентов: с начала года он вырос на 22%, до 511 млрд рублей.