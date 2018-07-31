Витабанк предложил своим заемщикам новую линейку кредитов для бизнеса «Вита».



« Вита-Развитие » предусматривает финансирование развития бизнеса и оплату операционных расходов. Финансирование можно привлечь сроком до десяти лет под ставку от 9,5%.

« Вита-Цель » предлагает привлечь денежные средства под ставку от 13% сроком до десяти лет на приобретение коммерческой недвижимости, транспорта, оборудования.

« Вита-Хелп » предназначен для финансирования расчетов с поставщиками и оплаты операционных расходов, получить кредит можно под ставку от 9% годовых сроком до трех лет.

« Вита-Тайм » предлагается тем заемщикам, которым необходимо рефинансировать свои кредиты в других банках, денежные средства на эти цели можно привлечь на срок до трех лет под ставку от 13% годовых.

«Денежные средства по всем программам можно получить в сумме до 50 миллионов рублей. С помощью обновленной линейки кредтов заемщики могут получить финансирование на основные цели, необходимые для развития бизнеса», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.