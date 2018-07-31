В Отрадном, на северо-востоке Москвы, неизвестный похитил из офиса кредитной организации 1,8 млн рублей, 7,5 тыс. долларов и 900 евро.

Вечером 30 июля в полицию с сообщением о краже обратился сотрудник дополнительного офиса коммерческого банка, расположенного на ул. Декабристов, сообщает агентство городских новостей «Москва» , ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, оперативники выяснили, что 30 июля в период с 15:00 до 16:00 неизвестный подобрал ключ к замку входной двери и проник в помещение офиса, откуда похитил деньги, после чего скрылся.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.