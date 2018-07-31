Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Северо-Восточному административному округу Главного управления МВД России по Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленники, которые использовали счета подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических лиц, получая комиссионное вознаграждение. Доход от противоправной деятельности превысил 9 млн рублей.



В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали девять подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).