Басманный районный суд столицы рассмотрит уголовное дело в отношении участников организованной группы, обвиняемых в хищении денег столичных банков и имущества коммерческих организаций.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» , ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по столице, злоумышленники на основании подложных документов заключили с шестью банками договоры потребительских кредитов, причинив организациям ущерб на сумму около 7,5 млн рублей.

В ходе розыска в Москве задержали 19 участников преступной группы.

Как пояснили в столичном главке, в феврале 2017 года расследование в отношении четверых фигурантов завершилось, был вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде лишения свободы. В настоящее время уголовное дело в отношении остальных обвиняемых направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.