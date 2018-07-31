Сессии конференции:

  • Обзор рынка банкротств и банкротное законодательство в России и мире;
  • Банкротство финансовых организаций. Реформа ликвидации;
  • Банкротства физических лиц и поручителей по кредитам организаций (проводится совместно со Сбербанком);
  • Технологии проведения банкротств корпораций;
  • Реформа статуса арбитражного управляющего и процедур в банкротстве;
  • Поиск активов, спрятанных за рубежом.

 

Среди спикеров:

  • Евгений Акимов, управляющий директор, начальник управления принудительного взыскания и банкротства департамента по работе с проблемными активами, Сбербанк
  • Владимир Бубликов, партнер, юридическая компания «РКТ»
  • Павел Булатов, советник, юридическая фирма White & Case
  • Михаил Василега, арбитражный управляющий
  • Алексей Дудко, партнер, глава практики судебно-арбитражных споров и расследований, Hogan Lovells
  • Сергей Ковалев, управляющий партнер, коллегия адвокатов «Ковалев, Тугуши и партнеры»
  • Артем Кукин, управляющий партнер, адвокатское бюро «Инфралекс»
  • Рустем Мифтахутдинов, судья (в отставке), Высший арбитражный суд Российской Федерации; к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права, МГЮА им. О.Е. Кутафина
  • Владимир Назаренко, директор департамента правовой защиты, ВЭБ
  • Алексей Панич, партнер, Herbert Smith Freehills
  • Дмитрий Скрипичников, председатель совета, Российский союз саморегулируемых организаций арбитражных управляющих
  • Юлий Тай, управляющий партнер, адвокатское бюро «Бартолиус»

  

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