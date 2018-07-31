Мероприятие состоится 14 сентября в Москве в отеле «Марриотт Роял Аврора».
Сессии конференции:
- Обзор рынка банкротств и банкротное законодательство в России и мире;
- Банкротство финансовых организаций. Реформа ликвидации;
- Банкротства физических лиц и поручителей по кредитам организаций (проводится совместно со Сбербанком);
- Технологии проведения банкротств корпораций;
- Реформа статуса арбитражного управляющего и процедур в банкротстве;
- Поиск активов, спрятанных за рубежом.
Среди спикеров:
- Евгений Акимов, управляющий директор, начальник управления принудительного взыскания и банкротства департамента по работе с проблемными активами, Сбербанк
- Владимир Бубликов, партнер, юридическая компания «РКТ»
- Павел Булатов, советник, юридическая фирма White & Case
- Михаил Василега, арбитражный управляющий
- Алексей Дудко, партнер, глава практики судебно-арбитражных споров и расследований, Hogan Lovells
- Сергей Ковалев, управляющий партнер, коллегия адвокатов «Ковалев, Тугуши и партнеры»
- Артем Кукин, управляющий партнер, адвокатское бюро «Инфралекс»
- Рустем Мифтахутдинов, судья (в отставке), Высший арбитражный суд Российской Федерации; к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права, МГЮА им. О.Е. Кутафина
- Владимир Назаренко, директор департамента правовой защиты, ВЭБ
- Алексей Панич, партнер, Herbert Smith Freehills
- Дмитрий Скрипичников, председатель совета, Российский союз саморегулируемых организаций арбитражных управляющих
- Юлий Тай, управляющий партнер, адвокатское бюро «Бартолиус»
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