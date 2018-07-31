Мессенджер WhatsApp запустил для пользователей функцию совершения групповых аудио- и видеозвонков, которые получат end-to-end шифрование.

В WhatsApp рассказали, что в одном групповом звонке могут принимать участие до четырех пользователей. При этом для того чтобы запустить чат с несколькими людьми, сначала нужно позвонить одному из пользователей, а после нажать на кнопку «добавить участников», сообщает РБК .