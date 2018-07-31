В 2017 году бизнесмен Муратхан Токмади признался, что умышленно застрелил Ержана Татишева по заказу Мухтара Аблязова, который впоследствии получил контроль над БТА Банком.
Генеральная прокуратура Казахстана подозревает бывшего председателя совета директоров БТА Банка Мухтара Аблязова в организации умышленного убийства в 2004 году его бизнес-партнера Ержана Татишева, сообщила во вторник пресс-служба надзорного ведомства.
Как указывает РИА Новости, в 2004 году Татишев погиб в результате выстрела из ружья в голову. За причинение смерти по неосторожности суд в сентябре 2007 года приговорил бизнесмена Муратхана Токмади к одному году лишения свободы (с освобождением от наказания по амнистии). В 2017 году Токмади признался, что умышленно застрелил Татишева по заказу Мухтара Аблязова, который впоследствии получил контроль над банком.
«Генеральной прокуратурой расследуется уголовное дело в отношении Аблязова М. К. по факту совершения особо тяжкого преступления. В ходе следствия добыты доказательства, позволяющие квалифицировать противоправные деяния подозреваемого в организации умышленного убийства Татишева Е. Н.», — говорится в распространенном во вторник пресс-релизе прокуратуры.
В соответствии с нормами уголовно-процессуального кодекса подозреваемый вызывается на допрос повесткой.
«В связи с нахождением Аблязова М. К. вне пределов Республики Казахстан и уклонением от явки, генеральная прокуратура… публикует уведомление о вызове подозреваемого на допрос в средствах массовой информации нашей страны и Франции — по месту нахождения Аблязова», — отмечается в пресс-релизе.
В июне 2017 года специализированный межрайонный суд Алма-Аты по уголовным делам признал Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка, его приговорили к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд проходил в отсутствие Аблязова, который много лет проживает за рубежом. По данным Нацбюро по противодействию коррупции, общая сумма причиненного экс-банкиром ущерба превышает 7,5 млрд долларов.
В марте Есильский районный суд Астаны признал возглавляемое Аблязовым незарегистрированное движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны. По версии Генпрокуратуры, целью Аблязова является свержение и захват власти. Для этого он «активно призывает граждан Казахстана вступать в ДВК, формирует негативный образ действующей власти и провоцирует протестные настроения, тем самым планомерно разжигает социальную вражду и рознь».
Нет комментариев