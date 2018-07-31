Одна из крупнейших систем денежных переводов, «Юнистрим», пожаловалась в Центробанк на своего конкурента «Золотую корону». В письме регулятору «Юнистрим» сообщил, что «Золотая корона» подрывает его деловую репутацию, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

«Юнистрим» пишет, что «Золотая корона» в конце мая рассылала письма его партнерам, пытаясь создать впечатление «нестабильности и ненадежности» «Юнистрима», проводя аналогию с системой «Лидер», у расчетного центра которой ЦБ отозвал лицензию. «Юнистрим» считает, что это было сделано умышленно — для формирования негативного мнения о платежной системе.

«Юнистрим» решил обратиться в ЦБ, из-за того что после писем «Золотой короны», в которых говорилось о плохом финансовом положении платежной системы, партнеры компании стали обращаться с вопросами, говорит человек, близкий к «Юнистриму».

Из-за рассылки конкурента «Юнистрим» столкнулся с оттоком, сообщила компания и попросила ЦБ проверить, участвовала ли «Золотая корона» в заказе негативных статей о платежной системе, и принять меры.

