Супруги в Брянске предстанут перед судом по обвинению в хищении более 29 млн рублей по фиктивным кредитным договорам. Об этом сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Как выяснило следствие, супруги с апреля 2012 по апрель 2014 года, используя фиктивные документы об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц, получили кредиты и похитили денежные средства двух коммерческих банков.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, и пунктом «б» части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса РФ — легализация похищенных денежных средств.