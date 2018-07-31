Басманный суд Москвы на два месяца заочно арестовал бывшего председателя совета директоров обанкротившегося Интрастбанка Олега Тарасова по делу о растрате и мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Тарасову меру пресечения в виде заключения под стражу, заочного ареста сроком на два месяца со дня пересечения границы или с момента экстрадиции», — огласила решение судья Елена Ленская.

По данным следствия, банкир был объявлен в международный розыск, ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 («организация растраты в особо крупном размере») и части 4 статьи 159 («организация мошенничества в особо крупном размере») УК РФ.

Следователь попросила суд избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу, отмечая, что мужчина и его близкие родственники имеют значительные материальные ресурсы, с помощью которых Тарасов может исказить содержание доказательств по делу, повлиять на ход расследования и показания свидетелей. Кроме того, по мнению следователя, вина мужчины полностью подтверждается совокупностью имеющихся доказательств.

Сторона защиты не согласилась с доводами гособвинителя и отметила, что показания свидетелей указывают на непричастность Тарасова к инкриминируемому ему преступлению. Кроме того, по словам адвоката, обвиняемый не хотел скрываться от следствия и уезжал за границу, не зная об уголовном преследовании. Защитники попросили суд избрать Тарасову меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

После заседания адвокаты заявили, что постановление судьи Ленской будет обжаловано в Мосгорсуде.

Ранее следователи предъявили обвинение бывшему исполняющему обязанности председателя правления обанкротившегося Интрастбанка Борису Епифанову по делу о растрате 223 млн рублей.

Приказом Банка России 16 сентября 2014 года у Интрастбанка была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, и он был признан банкротом.

Согласно релизу, в ходе расследования также возбуждено дело против экс-гендиректора АО «ДРАГА» Александра Караваева по факту растраты средств, размещенных в этом банке. По данным следствия, в период с марта 2013-го по сентябрь 2014 года Караваев совершил растрату более 223 млн рублей в пользу бенефициарных владельцев Интрастбанка.

Сейчас Караваеву предъявлено обвинение по статье «Растрата», он арестован.

Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») — один из крупнейших российских регистраторов. Доля «Газпрома» в компании составляет 20%.