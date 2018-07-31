Арбитражный суд Москвы отложил на 9 августа предварительные слушания по иску Промсвязьбанка к нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V., через которую братья Дмитрий и Алексей Ананьевы ранее контролировали банк, и еще к девяти иностранным компаниям, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В этом иске Промсвязьбанк в лице временной администрации требует признать недействительными сделки с ценными бумагами банка и связанных компаний, которые акционеры банка продали ему самому 14 декабря — за день до объявления о санации Промсвязьбанка и введения в него временной администрации. По мнению представителя банка, сделки были совершены в нарушение закона при неравноценном встречном удовлетворении.

Промсвязьбанк требует также применить последствия недействительности сделок в виде возврата банку денежных средств в размере более 32 млрд рублей и 505 млн долларов. Кроме Promsvyaz Capital, соответчиками в иске указаны, в частности, кипрская компания Bimersano Services Ltd, владевшая примерно 10% Промсвязьбанка, а также компании-акционеры банка «Возрождение», входящего ранее в одну группу с Промсвязьбанком, и другие юрлица, все иностранные.

Представитель Promsvyaz Capital во вторник попросил приостановить производство по делу до вступления в силу решений по двум другим арбитражным делам, в которых эта компания, а также бывший председатель совета директоров ПСБ Дмитрий Ананьев оспаривают приказы Центробанка о введении в ПСБ временной администрации и о снижении капитала банка до 1 рубля. Суд данное ходатайство отклонил. Слушания были отложены для того, чтобы ответчики смогли ознакомиться с дополнениями к иску, представленными в материалы дела ПСБ.