Система приема платежей Free-Kassa, которая позволяет владельцам интернет-магазинов и поставщикам услуг организовать прием средств от покупателей, запускает собственное мобильное приложение для операционных систем Android и iOS.

Пользователи смогут контролировать финансовые потоки в своих интернет-магазинах, совершать платежи и проводить операции с криптовалютами.

По словам Виталия Лаврова, директора по развитию компании Free-Kassa, в дальнейшем возможности приложения будут постоянно расширяться за счет новых опций, говорится в сообщении компании.