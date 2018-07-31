Рост потребления электроэнергии майнерами вызывает беспокойство у коммунальных властей многих регионов.
Коммунальная компания в штате Вашингтон (США) прекратила прием заявок на использование электроэнергии для майнинга криптовалют и связанной с этим деятельности, а также она изучит предлагаемую систему тарифов.
Как сообщает Anycoin, комиссары общественной коммунальной службы округа Франклин одобрили мораторий, который позволит сотрудникам проанализировать последствия постоянных высоких нагрузок, предъявляющих серьезные требования к электрическим системам. Только майнинг биткоина, согласно данным Digiconomist, по состоянию на июнь потребляет в годовом исчислении около 71 ТВтч электроэнергии.
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