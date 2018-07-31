Севергрупп TalentTech приобрела 97,5% в сервисе FL.ru, крупнейшей по выручке и трафику русскоязычной бирже удаленной работы, специализирующейся, главным образом, на услугах digital-специалистов.

В результате сделки Севергрупп TalentTech выкупила доли у со-основателя компании Антона Мажирина, финансовых инвесторов Виталия Мартьянова и Артема Бектимирова, а также у менеджмента компании, говорится в пресс-релизе компании.

Генеральным директором FL.ru после сделки будет назначен Евгений Барулин, руководитель направления cамозанятости Севергрупп TalentTech.

По словам Артема Кумпеля, генерального директора Севергрупп TalentTech, FL.ru является стратегическим активом для TalentTech, так как основная задача — создание единого сервиса, который объединит три направления: поиск и управление персоналом (HRTech), образование (EdTech) и самозанятость (Freelance).