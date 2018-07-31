Счетная палата считает необходимым провести дополнительную проверку 189,6 тыс. заявлений граждан, которые в 2015 году подали заявление о досрочном переводе пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России в негосударственные пенсионные фонды и в результате потеряли инвестдоход на свои накопления в размере 258,5 млн рублей. Об этом говорится в отчете Счетной палаты о проверке деятельности ряда НПФ и ПФР в 2014—2017 годах, данные которого приводит ТАСС.

В 2015 году не велась кампания по разъяснению гражданам, что при смене страховщика чаще, чем раз в пять лет, застрахованный теряет инвестдоход на пенсионные накопления, отмечается в материалах СП.

«Как установлено в ходе контрольного мероприятия, в 2015 году застрахованные лица из числа «молчунов» подавали заявления о досрочном переходе, что влекло утрату ими дохода от инвестирования за 2015 год (для застрахованных лиц, для которых ПФР стал страховщиком в период с 2012 по 2015 год). Информационно-разъяснительная работа по разъяснению материальных прав застрахованных лиц при подаче заявлений о досрочном переходе ПФР не была организована», — говорится в отчете Счетной палаты.

Общая численность «молчунов», перешедших из ПФР в НПФ, составила 3,575 млн человек, они перевели 227,6 млрд рублей, уточняется в материалах СП.

«В связи со сменой страховщика при досрочном переходе инвестиционный доход потеряли 189,56 тыс. застрахованных лиц (5,3% общей численности «молчунов», перешедших из ПФР в НПФ) в объеме 258,5 млн рублей», — указывает Счетная палата. По мнению ведомства, их заявления нуждаются «в дополнительной проверке на предмет правомерности изъятия инвестиционного дохода и в мерах законодательного регулирования».

Как напоминает СП, вариант пенсионного обеспечения, предусматривающий направление на финансирование накопительной пенсии 6% индивидуальной части тарифа страхового взноса, установлен для лиц 1967 года рождения и моложе, которые до 31 декабря 2015 года заключили договор обязательного пенсионного страхования и обратились с заявлением о переходе в НПФ или о выборе инвестиционного портфеля управляющей компании. При этом подача для них заявлений о досрочном переходе в ПФР (НПФ) законом не была предусмотрена.

«Такой порядок реализации прав застрахованных лиц, которые в отсутствие информационно-разъяснительной кампании по разъяснению материальных прав до 31 декабря 2015 года должны были выбрать свой вариант пенсионного обеспечения в совокупности с одновременной реализацией прав застрахованных лиц на досрочный переход от одного страховщика к другому и отсутствии для них в законодательстве каких-либо особенностей, привел к нарушениям их материальных прав в виде утраты инвестиционного дохода за 2015 год», — заключает СП.

В целом по итогам переходных кампаний 2015—2017 годов при досрочном переходе из ПФР в НПФ и между негосударственными фондами граждане потеряли более 82 млрд рублей инвестиционного дохода, сообщали ранее в Счетной палате.



Президент РФ Владимир Путин 30 июля 2018 года подписал закон, предусматривающий обязательное информирование граждан через ПФР или портал госуслуг о потере инвестдохода при досрочном переводе накоплений.