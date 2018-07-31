Сбербанк предусмотрел отсрочку по оплате процентов при финансировании жилищного строительства в соответствии с поправками к Федеральному закону 214-ФЗ («Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»).

По словам исполнительного директора, начальника отдела методологии финансирования недвижимости Сбербанка Светланы Назаровой, кредитная организация предусмотрела возможность полной (для проектов с высокой устойчивостью к изменению цены продаж) или частичной отсрочки по процентам на срок до ввода объекта в эксплуатацию. Поскольку банк будет нести повышенные риски и дополнительные расходы, при использовании данного механизма стандартная процентная ставка по кредиту будет увеличена — предполагается надбавка за капитализацию процентов.

Как говорится в сообщении Сбербанка, размер надбавки будет определяться отдельно для каждого проекта, так как зависит от его рисков и срока, на который предоставляется отсрочка.