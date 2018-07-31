Сбербанк намерен приобрести программу страхования киберрисков и объявил о поиске страховщика. Сумма, на которую госбанк хочет застраховаться, пока не определена, пока только запрашиваются условия страхования, пишут «Ведомости».



По информации издания, поиск страховщика проходит в закрытом режиме, Сбербанк отбирает только российские компании. В конкурсе будет участвовать и дочерняя «Сбербанк страхование» сказал 25 июля на брифинге и. о. гендиректора страховщика Дмитрий Попов.



С учетом размера бизнеса Сбербанка — его годовая прибыль в разы превышает капитал всех российских страховщиков —– ни один из них в отдельности не сможет принять на себя обязательства по страхованию его киберрисков, так как даже единичный значимый ущерб банка по этому риску станет «катастрофичным» для любого страховщика, считают эксперты. Поэтому, допускают они. в таком проекте наиболее вероятно участие нескольких страховщиков и перестраховщиков.