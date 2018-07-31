Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, запустил проект по роботизированной автоматизации оформления кредитных договоров с крупнейшими корпоративными клиентами с помощью программного робота iCredo. До 1 сентября начнется эксплуатация алгоритма на промышленных данных.

Как говорится в сообщении, это совместная разработка Sberbank CIB, Центра сопровождения CIB блока «Технологии» и Лаборатории по роботизации процессов Сбербанка, которая позволит в 2,5 раза сократить сроки заведения кредитных договоров в системы Сбербанка и снизить операционные расходы банка.

По словам старшего вице-президента Сбербанка, руководителя Sberbank CIB Игоря Буланцева, в настоящий момент iCredo применяется при оформлении кредитных договоров крупнейших корпоративных клиентов Sberbank CIB, в будущем планируется тиражировать его также на крупный и средний бизнес.