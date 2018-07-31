Россия в рамках решения ОПЕК+ на конец июля 2018 года (по данным на 30 июля) увеличила добычу нефти на 18 тыс. тонн (1,1%) в сутки по отношению к среднему июньскому значению — до 1,526 млн тонн. Такие данные со ссылкой на статистику Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса по добыче нефтяного сырья в России приводит ТАСС.

В конце июня страны ОПЕК+ решили вернуться к 100-процентному исполнению обязательств по ограничению добычи, было принято решение нарастить добычу на 1 млн баррелей в сутки. Сделка по сокращению добычи перевыполнялась на протяжении нескольких месяцев.

Россия по соглашению с ОПЕК удерживала суточную добычу в пределах 1,5 млн тонн, в разные месяцы незначительно отклоняясь от этого уровня. Но с марта производство нефти начало расти, наиболее заметно поднявшись в июне.

Россия в сделке с ОПЕК взяла на себя обязательства сократить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2016 года (принят за базовый уровень), когда добыча, по официальным данным Минэнерго, составляла 11,247 млн баррелей в сутки. В июне 2018 года, по словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, страна восстановила добычу на 180 тыс. из этой квоты, а в июле от сокращения к октябрю останется не более 100 тыс.



Оценить точность соблюдения сделки Россией сложно, так как ОПЕК ведет учет добычи в баррелях, а российская официальная статистика — в тоннах. При этом Новак неоднократно говорил, что переводить данные из тонн в баррели, используя единый коэффициент 7,33, который применяется для конвертации объемов экспортного сорта нефти Urals, некорректно. Для каждого месторождения в России применяется свой коэффициент для перевода в баррели, пояснял министр.