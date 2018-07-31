Управлением Роспотребнадзора по Татарстану в отношении ООО «Русфинанс Банк» вынесено постановление и выдано предписание об устранении нарушений, обнаруженных в ходе рассмотрения документов по письменному обращению потребителя.

Как сообщает TatCenter , ссылаясь на пресс-службу ведомства, у ООО «Русфинанс Банк» выявило включение в договор потребительского кредита условия, которые ущемляют установленные законом права потребителя.

ООО «Русфинанс Банк» обратилось с заявлением об отмене предписания и признания его незаконным в АС РТ, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд и АС Поволжского округа. Суды оставили жалобу без удовлетворения.