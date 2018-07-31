Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг банка «Альба Альянс» на уровне «ruB+» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Рейтинг обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, невысоким качеством активов, высокой достаточностью капитала при слабой операционной эффективности деятельности, адекватной ликвидной позицией, а также невысокими оценками корпоративного управления и организации бизнес-процессов», — отмечается в сообщении.

Слабая оценка рыночных позиций отражает низкие конкурентные позиции банка как в целом на банковском рынке РФ, так и в основном регионе присутствия, а также недостаточную диверсификацию бизнеса по сегментам кредитного риска. Банк имеет узкую клиентскую базу в части корпоративных и розничных заемщиков, по размеру активов банк также не занимает значимых позиций.

Агентством отмечается наличие у банка ресурсов для более динамичного наращивания кредитных операций, однако их прирост ниже среднерыночных значений, что негативно отражается на его конкурентных позициях.

Банк поддерживает высокий уровень достаточности капитала в сочетании с его устойчивостью к реализации кредитных рисков.Кредитный портфель банка на 1.июля 2018 года формирует около 26% активов банка. Данный портфель характеризуется невысоким качеством, значительной долей необеспеченных ссуд и неоптимальной структурой обеспечения. Отмечается адекватная ликвидная позиция банка.

Уровень корпоративного управления и организации бизнес-процессов в банке оценивается как невысокий.