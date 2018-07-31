Специализированное финансовое общество «СФО ПСБ МСБ 2015» 30 июля досрочно погасило выпуск облигаций в рамках первой в России сделки секьюритизации кредитов малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает во вторник, 31 июля, Промсвязьбанк, чьи кредиты были секьюритизированы.

Выпуск облигаций с залоговым обеспечением в виде кредитов, предоставленных субъектам МСБ (облигации класса «А»), на общую сумму 7 млрд рублей был размещен осенью 2016 года среди рыночных инвесторов. Ставка ежемесячного купона по облигациям класса «А» была установлена в размере 10,25% годовых. «В рамках сделки Промсвязьбанком были реализованы новые способы защиты инвесторов, а также механизм пополнения портфеля кредитов в течение револьверного периода», — говорится в релизе.

В банке напоминают, что на текущий момент его проект остается единственной на российском рынке секьюритизацией портфеля МСБ. Для Промсвязьбанка он стал второй секьюритизацией активов: в 2013 году была закрыта сделка с ипотечным портфелем.



«С реализацией сделки МСБ-секьюритизации мы получили бесценный опыт применения нового инструмента фондирования — структурных облигаций, обеспеченных портфелем кредитов малого и среднего бизнеса. Мы рассматриваем возможность организации аналогичных выпусков при благоприятных условиях привлечения ликвидности, способствующих снижению конечных ставок для заемщиков МСБ, — комментирует старший вице-президент, директор дирекции среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Александр Чернощекин. — Надеемся, наш опыт будет полезен участникам рынка, и, кроме новых сделок Промсвязьбанка, мы увидим новые размещения облигаций , обеспеченных портфелями кредитов МСБ , у других эмитентов».