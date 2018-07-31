Сотрудники Московского уголовного розыска при активном содействии Сбербанка пресекли деятельность преступной группы, которая похищала деньги клиентов финучреждения с помощью телефонного мошенничества. Задержание стало результатом полугодовой совместной работы Главного управления МВД по Москве и Сбербанка, сообщается в релизе последнего.

По данным кредитной организации, мошенники звонили на сотовые и стационарные телефоны жителей Московского региона, представлялись сотрудниками социальной службы и предлагали получить компенсацию за неиспользованные путевки. Их целью было получение данных банковских карт и паролей клиентов.

В сообщении на сайте столичного главка МВД об этом же, судя по всему, уголовном деле указано, что в полицию обратился 62-летний москвич и сообщил о звонке девушки, которая представилась сотрудницей социальной службы. Она предложила мужчине путевку на санаторно-курортное лечение или денежную компенсацию взамен путевки. «Пенсионер выбрал получение денежных средств и сообщил злоумышленникам данные своей банковской карты и пароли, которые пришли ему на сотовый телефон. Впоследствии с банковской карты были похищены его сбережения», — сообщают полицейские.

«В феврале 2018 года система фрод-мониторинга Сбербанка, основанная на искусственном интеллекте, зафиксировала подозрительные операции у ряда московских клиентов банка, — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. — В ходе проверки наши сотрудники выявили телефонные устройства, с которых совершаются преступления, и передали аналитическую информацию сотрудникам полиции».

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий столичные полицейские задержали четырех граждан в возрасте от 23 до 41 года, проживающих в Московской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). В отношении одной подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в отношении трех — арест.

Сотрудники полиции проводят комплекс следственных и оперативно-разыскных действий, направленных на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности злоумышленников. В настоящее время выявлено больше 20 эпизодов по аналогичным преступлениям.



Общая сумма ущерба составляет порядка 1 млн рублей, указано в релизе столичной полиции.