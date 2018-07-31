Организаторами эмиссии государственных облигаций Белоруссии станут три банка: «Открытие», Газпромбанк и Совкомбанк. Об этом сообщается в пресс-релизе одной из кредитных организаций.

Соорганизатором размещения станет Евразийский банк развития.

Выпуски белорусских гособлигаций планируются в течение 2018—2020 годов на российском финансовом рынке. Они будут номинированы в рублях и выпущены в России. Размещение планируется осуществить на Мосбирже.

«Параметры и сроки размещения будут определены по согласованию с организаторами», — отмечается в сообщении.