Онлайн-платежи за авиабилеты и услуги по получению российских виз выросли более чем на 300% во время Чемпионата мира по футболу—2018, выяснил сервис CloudPayments в своем исследовании.

Так, рост объема онлайн платежей за авиабилеты вырос на 368%, за услуги по получению российской визы — на 330%. Также вырос объем онлайн-платежей за медицинские услуги — на 134% и фастфуд — на 117%. Кроме того, отмечается рост онлайн-платежей за услуги служб знакомств — 18%.

Средний чек по указанным категориям практически не изменился. Ощутимый рост отмечен лишь в медицинских услугах — на 124%, зависящих от сезонности авиалиниях — на 21%, и сервисах знакомств — 16%. Оборот в большинстве категорий вырос исключительно из-за увеличения спроса.